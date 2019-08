Découvrez l’artiste qui peint la plus grande murale du Canada

L’artiste visuel originaire de Los Angeles, RISK, de son vrai nom Kelly Graval, a déjà peint de larges immeubles, mais jamais un de la taille de l’ancien hôpital Saint-Joseph de Sudbury, en Ontario. L’immense murale de 7500 mètres carrés qu’il a entamée cette semaine, dans le cadre du 5e festival Up Here, deviendra ainsi la plus grande du Canada, selon les organisateurs.