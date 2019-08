Un premier congrès pour les jeunes de la CAQ depuis la prise de pouvoir

On souhaite, en tant qu'aile jeunesse du parti au pouvoir, pousser notre formation politique à prendre des décisions en ayant en tête les impacts de ses actions politiques aujourd'hui sur nous les jeunes, sur nos enfants et nos petits-enfants , explique Kevin Paquette, le président sortant des jeunes caquistes.

L'objectif des jeunes militants, âgés de 16 à 30 ans, est d'inciter les élus à voir plus loin que des horizons de quatre ans , ajoute-t-il.

Parmi les propositions débattues samedi matin, l’aile jeunesse de la CAQ tire la sonnette d'alarme face aux coûts faramineux du système de la santé. Elle a d’ailleurs adopté une proposition pour tenter d’enrayer la hausse constante des coûts en santé.

Chose certaine, ils ont l’oreille du président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, qui reconnaît qu’on ne peut pas laisser la proportion du budget accordée à la santé croître constamment.

Si la tendance se maintient, il faudrait que les autres ministères puissent réduire pour laisser passer la santé à 70 % (du budget). Il y a toujours cette possibilité, mais, je pense, que ce soit en éducation, en justice, en transport, que ce ne serait pas acceptable. Notre défi à nous, et sans augmenter les taxes et les impôts, parce qu’on est déjà très élevé, il faut être capable de réduire ces coûts d’opération, tout en gardant la qualité des services , a-t-il affirmé.

Les jeunes caquistes souhaitent aussi que le gouvernement soit plus autonome politiquement et économiquement face aux autres provinces canadiennes, sans avoir à boucler son budget en fonction de la péréquation.

À lire aussi : Des prix incluant les taxes à la protection des données : les idées des jeunes de la CAQ

Ordre du jour chargé

Le cahier du participant, avec les propositions à débattre, s'étire sur 36 pages bien garnies.

Un des points qui sera débattu sera celui qui favorise le rapprochement entre les générations en permettant la création de chambres pour étudiants à l'intérieur même des futures Maisons des aînés promises par le gouvernement Legault.

Selon Kevin Paquette, l'objectif est multiple : briser l'isolement des aînés tout en incitant des jeunes au bénévolat en échange d'un loyer à prix modique, un peu à l'image de ce qui se fait aux Pays-Bas, en Europe, ou encore en Mauricie avec un projet-pilote mené dans un Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

Un autre point qui sera débattu sera celui de la défiscalisation des heures supplémentaires pour certaines personnes comme les retraités, ou dans certains secteurs d'activité, afin de pallier une pénurie de la main-d'œuvre.

Fait à noter, une thématique qui est souvent étroitement associée aux préoccupations des jeunes est toutefois absente du volumineux cahier de résolutions à adopter, soit celle sur l'environnement. Les sujets des changements climatiques et des technologies vertes seront donc absents des discussions au cours de la fin de semaine à Sherbrooke.

Le président sortant des jeunes caquistes affirme toutefois que la lutte contre les changements climatiques est d'une grande importance pour les jeunes de la CAQ, à l'instar des jeunes péquistes et libéraux. Il assure qu'il ne s'agit pas d'un oubli puisque le sujet était le point de mire des jeunes militants lors du conseil général de la CAQ tenu en mai dernier à Montréal.

En mai dernier, on a eu un conseil général où tous les membres de la CAQ étaient réunis à Montréal où on parlait exclusivement d'environnement, de lutte aux changements climatiques, d'économie verte, et de développement durable , explique M. Paquette.

Le mandat du président sortant de l'aile jeunesse de la CAQ, Kevin Paquette, prend fin ce week-end. Son successeur, Keven Brasseur, sera présenté aux jeunes militants dimanche. Ce dernier, qui était jusqu'à tout récemment le vice-président des jeunes caquistes, a été élu par acclamation.

Quant au premier ministre et chef de la CAQ, François Legault, il s'adressera aux jeunes militants dimanche.

Avec les informations de Hugo Lavallée