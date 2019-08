Marc Chouinard décoré de la médaille Léger-Comeau 

La cérémonie de remise de la médaille s'est déroulée au parc riverain de Moncton, vendredi soir, dans le cadre du Congrès mondial acadien.

Nous tenons à honorer sa mémoire, lui qui est parti beaucoup trop tôt en février 2015. Cette médaille est la plus grande marque de reconnaissance attribuée par le peuple acadien à l'une de ses personnalités les plus importantes et significatives.

La présidente de la SNA, Louise Imbeault