Les funérailles de Stéphane Roy et de son fils célébrées aujourd'hui

Le 25 juillet dernier, M. Roy et son fils Justin, âgé de 14 ans, avaient été retrouvés sans vie, après deux semaines de recherches, à la suite de l'écrasement de leur hélicoptère, près du lac Valtrie, au nord du parc national du Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Les circonstances précises de leur décès font toujours l’objet d’enquêtes du Bureau de la sécurité des transports et du coroner.

La disparition de l’homme d’affaires de 55 ans et de son fils, qui revenaient d’un voyage de pêche, avait entraîné un élan de solidarité parmi la population.

Stéphane Roy était le président de Sagami-Savoura qui se spécialise dans la production de tomates en serre.

En décembre 2017, à moins d'un an de la légalisation de la consommation du cannabis à des fins récréatives au Canada, M. Roy avait effectué une sortie médiatique pour affirmer que son entreprise n'avait pas l'intention de se lancer dans la production de marijuana, perçue comme un marché très lucratif par plusieurs.

Il avait souligné avoir pris cette décision, malgré les propositions de plusieurs partenaires potentiels , dans le but de réduire de plus en plus la dépendance du Québec en fruits et légumes provenant de l'extérieur .

Les funérailles seront célébrées à 11 h.