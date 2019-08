Week-end sous tension à Hong Kong où les enseignants manifestent

Après l'escalade de ces derniers jours, notamment marqués par l'occupation de l'aéroport international du territoire semi-autonome et la démonstration de force de la police chinoise de l'autre côté de la frontière, à Shenzhen, les manifestations du week-end auront valeur de test pour la poursuite du mouvement.

Les manifestants disent lutter contre l'érosion du principe « un pays, deux systèmes » qui, depuis la rétrocession de 1997, marque la souveraineté chinoise sur l'ex-colonie britannique tout en garantissant le maintien d'un certain niveau d'autonomie à Hong Kong et en y préservant les libertés individuelles.

Le rassemblement des enseignants, autorisé par la police, s'est déroulé dans le calme. Après s'être retrouvés à Central, le quartier des affaires, ils ont marché en direction du siège de l'exécutif local en scandant « la police de Hong Kong connaît la loi, la police de Hong Kong viole la loi ».

Si Carrie Lam (la chef de l'exécutif local) avait daigné répondre à nos revendications dès le début, personne n'aurait été blessé , commentait Lee, un instituteur à la retraite, rencontré dans le cortège

« Les tentions s'accumulent »

D'autres manifestants sont attendus dans les quartiers de la péninsule de Kowloon.

Mais le temps fort du week-end sera la manifestation prévue ce dimanche par le Front civique des droits de l'homme, à l'origine des marées humaines qui ont déferlé au mois de juin pour rejeter un projet de loi d'extradition vers la Chine puis exiger la démission de Carrie Lam.

Nous sentons tous que les tensions s'accumulent et que le niveau de stress s'accroît , constatait Pun, 22 ans, rencontré cette semaine lors d'un sit-in à l'aéroport international Chek Lap Kok, où le trafic a été très perturbé en début de semaine.

Je sais qu'on ne peut pas combattre la violence par la violence, mais l'agression est parfois nécessaire pour attirer l'attention du gouvernement , ajoutait-il. J'ai jeté des pierres, mais j'ai aussi été matraqué par la police. Nous nous habituons tous lentement à cela.

À Pékin, le ton est monté ces derniers jours, et les autorités chinoises comparent désormais les manifestations de plus en plus violentes à des actes de terrorisme.

Les troupes paramilitaires chinoises de la Police armée du peuple (PAP) se sont par ailleurs entraînées cette semaine à Shenzhen, place financière de la province du Guangdong (Canton), située à la frontière de Hong Kong, des manœuvres très médiatisées interprétées comme une mise en garde aux manifestants.