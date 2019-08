La faction ottavienne du Temple satanique, une organisation non théiste, organise une « messe noire » dans un bar de la capitale, samedi soir. Sur Facebook, les organisateurs disent qu’il y aura notamment des prestations burlesques et une collecte de chaussettes, en plus du « rituel », ce qui n’a pas empêché l’archevêque d’Ottawa de dire qu’il s’agit d’un événement à caractère haineux.