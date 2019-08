L'espace Extrême frontière, au coeur du Congrès mondial acadien

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) À l'espace Extrême frontière au Congrès mondial acadien le 16 août 2019 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nadia Gaudreau

C’est là que se dérouleront plusieurs des activités principales de ce CMA, qui après s’être amorcé à l’Île-du-Prince-Édouard le 10 août se poursuit maintenant dans le sud-est du Nouveau-Brunswick jusqu’au 24 août.

Les organisateurs du CMA décrivent l’espace Extrême frontière comme un lieu urbain inspiré par les poètes, les créateurs et les bâtisseurs de l’Acadie .

On y promet les prestations de plus d’une cinquantaine d’artistes et de musiciens d’ici et d’ailleurs au cours de la prochaine semaine.

L’un de ces grands événements est d’ailleurs prévu vendredi soir à cet endroit. Il s’agit du Show du 25e anniversaire du CMA.

Zachary Richard, le groupe 1755, Cayouche, Waylon Thibodeaux, Les Méchants Maquereaux, Patricia Richard, Lennie Gallant, Annie Blanchard, Donat Lacroix, Jacques Surette, Jason Guerrette et plusieurs autres doivent monter sur scène vendredi soir.

Le concert souligne le 25e anniversaire du tout premier Congrès mondial acadien, qui avait été présenté dans plusieurs localités du sud-est du Nouveau-Brunswick en 1994. Cette année, il s’agit de la sixième édition de l’événement tenu aux cinq ans.