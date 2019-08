Le Monument Chipoudie en hommage aux familles acadiennes est dévoilé à Riverside-Albert

On a dévoilé vendredi matin un monument en l'honneur des familles acadiennes qui habitaient Chipoudie, dans la région de Riverside-Albert, de 1700 à 1755.

Peu de gens le savent, mais une communauté importante de 425 Acadiens vivait à proximité des villages actuels de Riverside-Albert, Shepody et Hopewell Hill avant la déportation de 1755. Cette région fondée par Pierre Thibaudeau s'appelait Chipoudie.

Sur le territoire, on a retrouvé des traces d'aboiteaux que les Acadiens ont construits pour assécher les marais et pratiquer l'agriculture.

Le Monument Chipoudie. Photo : Radio-Canada

Wilfred Savoie, le président du comité du Monument Chipoudie, se réjouissait de la foule nombreuse venue assister au dévoilement officiel, qui coïncidait avec le Congrès mondial acadien qui se tient jusqu’au 24 août dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

C'est de toute beauté , dit M. Savoie en évoquant la beauté du paysage de la région. On peut imaginer que c'étaient les meilleures terres en Amérique du Nord. Et si les Acadiens n'avaient pas été chassés d'ici, ce serait une communauté florissante d'Acadiens, et probablement très riche.

Wilfred Savoie, président du groupe de travail du Monument Chipoudie. Photo : Radio-Canada

Sans ce monument, il est difficile de trouver aujourd'hui des traces de la présence des Acadiens dans ce coin de pays, relate M. Savoie. Lorsqu'on arrive au monument de Chipoudie, on pourra dire: "On a un petit coin de chez nous ici".

Je veux qu'on se rappelle que c'est ici qu'on était, et que c'est un endroit qu'on peut appeler chez nous. Wilfred Savoie

Le Monument Chipoudie a été dévoilé le 16 août 2019. Photo : Radio-Canada

La plus grande satisfaction , constate M. Savoie en observant le fruit de quatre ans de travail pour le comité, c'est le nombre de personnes qui ont trouvé que ça a valu la peine.

Nous sommes heureux d’avoir le Monument des familles acadiennes installées dans la région de Shepody et de promouvoir l’histoire des colons acadiens et de leurs familles qui ont peiné à endiguer les marais et à aménager les terres , a déclaré le maire de Riverside-Albert, Jim Campbell.

Avec les renseignements de Marie-Hélène Lange