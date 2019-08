L’acteur Peter Fonda, vedette d'Easy rider, est mort

Peter Fonda souffrait d’un cancer des poumons et il est mort d'une insuffisance respiratoire.

Dans l’un des moments les plus tristes de notre vie, nous ne pouvons pas trouver les mots appropriés pour exprimer notre douleur. Nous vous demandons de respecter notre deuil que nous tenons à vivre en privé , a dit la famille dans un communiqué.

Peter et Jane Fonda le 7 mai 2001 à New York Photo : AFP/Getty Images / STAN HONDA

Fils d'une légende de Hollywood, le comédien Henry Fonda, et petit frère d'une grande figure du cinéma et de la télévision, Jane Fonda, le comédien était devenu une icône de la contre-culture quand il co-écrit, produit et joué dans le film Easy Rider en 1969. Il était aussi le père de l'actrice Bridget Fonda.

Bridget Fonda et son père Peter Fonda lors de l'inauguration de son étoile le 22 octobre 2003. Photo : Getty Images / Vince Bucci

Il a aussi joué dans Ulee's Gold, un film pour lequel il a obtenu une nomination aux Oscar, dans la catégorie du meilleur acteur, en 1997.

Tandis que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit indomptable et son amour de la vie. En l'honneur de Peter, portez-un toast à la liberté s'il vous plaît , conclut le communiqué signé de sa famille.

Easy Rider, un film devenu mythique

Sorti en 1969, Easy rider raconte le périple sur les routes des États-Unis de deux hommes à moto, Wyatt, surnommé Captain America (Peter Fonda), et Billy (Dennis Hopper).

Le film Easy Rider (1969), a annoncé l'ère hippie au grand écran Photo : Columbia pictures

Après avoir fait entrer illégalement de la drogue au pays en passant par le Mexique, ils tentent de rejoindre la Nouvelle-Orléans à temps pour Mardi gras. En chemin, ils croisent George Hanson (Jack Nicholson), qui décide de se joindre à eux.

Réalisé avec un petit budget par Hopper lui-même, le film connaît un succès phénoménal à sa sortie, dû, en partie, à sa bande sonore, sur laquelle se trouve notamment la chanson Born to be wild de Steppenwolf.

Un militant écologiste

Plus récemment, Peter Fonda avait joué Méphistophélès dans Ghost Rider (2007). Son dernier film, The Last Full Measure, avec Samuel L. Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishburne, doit sortir fin octobre aux États-Unis.

Militant écologiste de la première heure, l'acteur avait fait sensation au festival de Cannes en 2011 lorsqu'il avait qualifié le président américain de l'époque, Barack Obama, de putain de traître en lui reprochant sa gestion d'une marée noire dans le Golfe du Mexique provoquée par le naufrage de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon.