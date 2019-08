L'Ontario inspecte les mesures de sécurité des mines de la province

Vendredi, Jane McKenna, adjointe parlementaire du ministre du Travail, était de passage à Windsor pour rappeler la campagne d’inspections des mines souterraines lancée ce mois-ci par le gouvernement.

Cette initiative a pour but de cibler les dangers qui pourraient entraîner l'effondrement de roches extraites des mines souterraines afin d'assurer la sécurité des travailleurs de la province.

Depuis 2000, 10 travailleurs sont décédés et près de 50 travailleurs ont subi des blessures graves dans les mines souterraines de l'Ontario parce qu'ils ont été heurtés par des roches tombantes , a rapporté l’adjointe parlementaire. C'est pourquoi cette initiative est importante.

Dans le cadre de la campagne, des inspecteurs et des ingénieurs vérifieront que les mines sont dotées des mesures de sécurité et de contrôles appropriés pour prévenir l'effondrement des roches extraites des mines, ainsi que les expulsions violentes de roches des parois et plafonds miniers.

Jane McKenna, l'adjointe parlementaire du ministre Monte McNaughton, a déclaré vendredi que la sécurité des mineurs est une priorité pour le gouvernement. Photo : CBC / Vince Robinet

Jane McKenna a par ailleurs félicité la mine de sel de Windsor K+S pour son exemplarité en matière de sécurité et de protection des travailleurs.

Assurer le retour des mineurs auprès de leurs familles est une priorité pour notre gouvernement Jane McKenna, adjointe parlementaire du ministre ontarien du Travail

Bill Wark, président du Local Unifor 1959, le syndicat qui représente les travailleurs des mines et de la fabrication, convient du fait que c’est un problème auquel il faut remédier.

Le contrôle du sol est d’une importance critique, dans une mine , a-t-il expliqué à CBC. C’est l’une des questions de santé et de sécurité prédominantes, tout comme la qualité de l’air .

Bill Wark ajoute que les problèmes de sécurité dans les mines font l’objet de discussions avec le ministère depuis déjà des années. Il est donc optimiste de ce premier pas du gouvernement qui va dans la bonne direction, selon lui.