Des nouveaux membres au sein des conseils d'administration des agences albertaines

Le gouvernement Albertain a annoncé de nouvelles nominations à la tête et au sein de plusieurs conseils d'administration d'agences provinciales vendredi matin. Le tout dans une succession de communiqués dont un annoncait également une refonte de l'administration des collèges et universités de la province. L'opposition qualifie la manoeuvre de purge.

Les Services de santé de l’Alberta, la Commission des accidents du travail, la Commission des droits de la personne et la Commission des jeux, des alcools et du cannabis de l'Alberta ont tous de nouveaux membres à leur conseil d'administration.

Le gouvernement du Parti conservateur uni (PCU) a également annoncé une refonte complète de la gouvernance des collèges et universités de l'Alberta, supprimant de nombreuses nominations effectuées par l'ancien gouvernement néo-démocrate.

Réaction de l’opposition

Le Nouveau parti démocratique (NPD) n'a pas hésité à donner son opinion sur les multiples nominations du jour.

Le premier ministre Jason Kenney a purgé plus d'une douzaine de commissions et conseils publics. Il a installé des candidats du PCU qui ont perdu aux dernières élections, d'anciens députés du PCU ainsi que des donateurs du PCU , a déclaré l'opposition dans un communiqué.

C'est un retour honteux à la culture du copinage , a déclaré David Eggen, porte-parole de l'enseignement supérieur.

Plus de 14 000 Albertains ont perdu leur emploi au cours des deux derniers mois, et pendant ce temps le premier ministre Jason Kenney veille à ce que ses candidats et ses députés défaits ainsi que ses donateurs obtiennent des nominations au sein des conseils d'administration , dit-il.

Le NPD n'a pas fait la même chose lors de son accession au pouvoir en 2015, a déclaré David Eggen en point de presse.

Nous avions attendu la fin des mandats pour faire des remplacements. David Eggen, porte-parole de l'enseignement supérieur

Services de santé de l'Alberta

Le ministre albertain de la Santé, Tyler Shandro, a annoncé vendredi la nomination de David Weyant à la tête du conseil d'administration des Services de santé de l’Alberta.

David Weyant avait précédemment occupé les postes de vice-président principal et de conseiller juridique principal de l’organisme. Il travaillait également dans le domaine de l'assurance juridique pour avocat (président et chef de la direction de l'Alberta Lawyers Insurance Association et de l'Alberta Lawyers Insurance Exchange).

Le gouvernement du PCU a également nommé Brian Vaasjo, président et chef de la direction de Capital Power, au conseil d'administration des Services de santé de l’Alberta. Il était auparavant vice-président exécutif chez EPCOR. Ce conseil d'administration est composé de huit membres. La présidente sortante, Linda Hughes, continuera à siéger au conseil.

Brian Vaasjo et David Weyant et Brian Vaasjo ont tous deux un mandat de trois ans.

Le ministre albertain de la Santé a déclaré que ces nouveaux membres ajoutent une vaste expertise financière, juridique et commerciale au large éventail de compétences et d'expérience du conseil d'administration.

Commission d’indemnisation des accidents du travail

Le conseil d'administration de la Commission d'indemnisation des accidents du travail a été réduit de dix à sept membres, ce qui, selon la province, permettra d'économiser jusqu'à 56 000 $.

Ces réductions aideront à rationaliser le travail effectué par le conseil d'administration offrant ainsi la possibilité de prendre des décisions plus efficaces et efficientes , explique le gouvernement dans son communiqué.

Malgré la diminution du nombre de ses membres, il y aura toujours la même proportion de représentants des employeurs, des travailleurs et du public au sein du conseil d’administration, note le gouvernement albertain.

Erna Ference qui remplace Grace Thostenson au poste de présidente de la Commission. Erna Ference à de l’expérience en matière de santé et de sécurité au travail, d’agriculture et de gestion financière, souligne également le communiqué.

Commission des jeux, des alcools et du cannabis de l'Alberta

Len Rhodes, l’ancien président des Eskimos d’Edmonton qui s’est présenté aux dernières élections dans la circonscription d’Edmonton-Meadows, est le nouveau président de l’agence chargée de la surveillance de l’alcool, des jeux de hasard et du cannabis. Craig Corbett, Gerard Curran et Elan Harper se joignent à lui au sein du conseil d’administration.

Dans un communiqué, Travis Toew, ministre des Finances et du Conseil du trésor remercie les membres précédents du conseil d'administration pour les services qu'ils ont rendus aux Albertains.

Je me réjouis du succès continu du conseil d'administration, qui prend des décisions garantissant que le secteur des alcools, des jeux et du cannabis de l'Alberta est bien administré au profit de tous les Albertains , écrit Travis Toew dans le communiqué.

Commission des droits de la personne

Le nouveau gouvernement albertain a nommé cinq nouveaux membres au tribunal de la Commission des droits de la personne de l'Alberta, dont le mandat, selon la province, est de promouvoir l'égalité et de réduire la discrimination dans toute la province.

Teresa Haykowksy

Collin May

Erika Ringseis

Doris Bonora

Moin Yahya

Comité des gouvernements municipaux

Le comité des gouvernements municipaux est un comité quasi judiciaire indépendant et impartial qui prend des décisions en matière d’aménagement et d’évaluation des terres.

La ministre des Affaires municipales, Kaycee Madu, a annoncé la nomination de trois nouveaux membres au conseil d'administration :

Andy Crooks

Andrew Melton

Greg Krischke

Andy Crooks a quatre décennies d'expérience en droit et a contribué à l'établissement du plan du parc provincial Glenbow Ranch; Andrew Melton a travaillé dans le secteur immobilier pendant plus de 35 ans; tandis que Greg Krischke a travaillé pendant 45 ans dans la planification stratégique, souligne la province.

Fonds de retraite des enseignants de l'Alberta

Paul Haggis a été nommé membre du conseil d'administration du fonds de retraite des enseignants de l'Alberta. Ce fonds de retraite a été créé en 1939. Paul Haggis possède une vaste expérience et des connaissances dans la consolidation et la croissance des fonds de pension du secteur public , explique le gouvernement provincial.

Paul Haggis a été PDG du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et administrateur fondateur et PDG de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public. Il a également été directeur général du Bureau du Trésor de l'Alberta et membre du conseil d'administration de la Banque du Canada.

Société des entreprises de l’Alberta

Ted Redmond est le nouveau président de la Société des entreprises de l’Alberta. Son expérience dans les secteurs énergétiques canadien et américain lui a permis d'acquérir une expertise dans les secteurs des sables bitumineux, du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, explique le gouvernement.

Comité sur les règles de la cour