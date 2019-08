Une route emportée par l’eau dans le nord de la Saskatchewan

Une portion de la route 903, qui permet de relier les municipalités de Cole Bay et de Jans Bay avec la Première nation crie de Canoe Lake, dans le nord de la Saskatchewan, a été emportée par l’eau. L’incident s’est produit à la hauteur du ruisseau Bull, le 31 juillet dernier et occasionne bien des désagréments.

Les résidents des alentours utilisent cette route tous les jours pour se rendre au travail ou à l'épicerie. Les ambulanciers l'empruntent également pour transporter des patients vers l’hôpital de Meadow Lake.

Ils doivent maintenant effectuer un détour par les routes 965 et 155, qui sont toutes les deux en travaux. Cela les retarde considérablement dans leurs trajets.

Shawna Gardiner, une habitante de Cole Bay, raconte que le ravin situé en bordure de la route a commencé à se remplir d'eau quelques jours avant que la route ne soit détruite, conséquence des fortes pluies qui ont arrosé le secteur.

Son mari utilise cette voie pour aller travailler. Se déplacer lui demande trois heures, contre une seulement auparavant. Pour cette raison, il reste maintenant chez lui. Shawna Gardiner affirme que son salaire ne suffirait pas à couvrir ses dépenses d'essence.

Récemment, la famille Gardiner a eu besoin de faire des courses à Meadow Lake. Pour s'y rendre, le mari de Shawna Gardiner a traversé le ruisseau en bateau. Sur l'autre rive, il a rencontré un ami qui lui a donné des poulets. Ainsi, il a évité un déplacement de plus de 400 km et six heures de route.

Pas possible de construire un pont

Des travaux de réparation de la route 903 seront entrepris mi-septembre. Le ministère de la Voirie et de l'Infrastructure a l'intention de lancer un appel d'offres prochainement. Il n'est pas possible de déterminer combien de temps durera le chantier.

De son côté, le chef de la Première nation de Canoe Lake, Francis X Iron, mentionne que dans le passé, il a plusieurs fois demandé au gouvernement de consolider la route, afin que pareil drame ne survienne pas.

