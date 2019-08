L’Ontario veut investir dans les infrastructures pour les Jeux du Canada 2021

Le projet d’infrastructure proposé par la région de Niagara pour les Jeux du Canada sera sélectionné et présenté pour approbation du gouvernement fédéral au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC).

Si le projet est approuvé par Ottawa, la province s'engage à appuyer la construction des installations pour le parc des Jeux du Canada de Thorold et le centre d’aviron Henley de St Catharines, de terrains de baseball à Welland et Niagara Falls, de terrains de softball à Grimsby, West Lincoln et Wainfleet, ainsi qu'une modernisation de son vélodrome.

En plus d’offrir un soutien aux athlètes, cette initiative offre plusieurs opportunités dans la région de Niagara, a déclaré aujourd’hui la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario, Lisa MacLeod.

Je suis ravie que notre province accueille les Jeux du Canada. Pour la région de Niagara, organiser une rencontre sportive d’envergure nationale constitue une occasion formidable de récolter les avantages économiques et sociaux qui découlent de ce type d'événement Lisa MacLeod, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario

Le gouvernement affirme que les installations des Jeux du Canada 2021 à Niagara constituent une priorité pour la province, qui affirme avoir déjà investi auparavant une somme de 10,35 millions de dollars, selon le communiqué du ministère.

Selon la province, les Jeux eux-mêmes permettront de couvrir 47 millions de dollars du coût total total de l'événement, estimé à 105 millions de dollars. Elle ajoute que l'initiative permettra la création de nouveaux emplois.

La prochaine étape sera donc l’examen du projet par le gouvernement fédéral et la prise des décisions finales en matière de financement, en vue d’égaler la contribution de 29 millions de dollars du gouvernement provincial , précise le communiqué.

Le gouvernement provincial affirme avoir demandé à Ottawa de faire connaître leurs intentions dès que possible pour ne pas devoir composer à des échéances serrées.

La province estime que les Jeux de 2021 accueilleront 5 000 participants et devraient attirer plus de 200 000 spectateurs de partout au pays.