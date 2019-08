La prochaine Xbox ne sera pas vouée au jeu en diffusion continue

On ne travaille pas sur une console qui fera uniquement de la diffusion en continu en ce moment, a laissé entendre le directeur de Xbox, Phil Spencer, en entretien avec le site GameSpot. On pense plutôt que votre téléphone sera l’endroit pour ça. Notre console vous permettra de jouer à vos jeux localement.

Spencer fait référence au service de jeu par infonuagique, baptisé xCloud, que Microsoft a dévoilé en juin. Il permettra de jouer à des titres de la Xbox en diffusion continue sur les téléphones intelligents et devrait concurrencer Stadia, la plateforme de jeux vidéo sur demande de Google, qui devrait voir le jour en novembre.

Pour Phil Spencer, xCloud ne représente qu’un premier pas vers l’avenir de l’industrie du jeu vidéo. Il ne compte pas forcer la main des joueurs et joueuses vers le jeu en continu de sitôt, puisque la technologie doit encore se perfectionner.

Je pense que le nuage fera inévitablement partie du jeu vidéo, mais nous avons plus d’appareils physiques autour de nous que jamais. [...] Le monde dans lequel les appareils ont disparu et où tout vient du nuage n'est juste pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui , a-t-il ajouté.

Des essais publics du xCloud devraient d’ailleurs débuter en octobre.

Priorité : stabilité

Le directeur de Xbox a dévoilé d’autres détails au sujet de Project Scarlett à GameSpot plus tôt cette semaine. La console, qui sera quatre fois plus puissante que la Xbox One X, mettra l’accent sur la fréquence d’images et les temps de chargement.

La rétrocompatibilité sera également une priorité pour Microsoft. Phil Spencer affirme que les jeux de toutes les précédentes générations de consoles Xbox seront jouables sur Project Scarlett. Les manettes de la Xbox One devraient aussi fonctionner avec la nouvelle console.