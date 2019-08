Ottawa investit pour inclure les hommes dans le mouvement féministe

Ottawa lance sa stratégie nationale pour l'égalité des genres en investissant dans des projets qui sensibilisent les hommes à la cause féministe.

Dans son budget 2018, le gouvernement avait déjà prévu 1,8 million de dollars pour faire la promotion de l'égalité des genres au pays.

Environ deux mois avant les élections fédérales, Ottawa se décide à remettre près de 600 000 dollars à des organismes, dont deux en Alberta.

Les organismes qui recevront de l’argent : 212 000 $ à l’Alberta Council of Women’s Shelters

100 000 $ à Catalyst Canada

125 000 à FOXY

125 000 $ à Next Gen Men

Avec cet argent, l'organisme Next Gen Men en partenariat avec l'Université de Calgary créera par exemple des séances de discussion pour hommes dans le but de briser des stéréotypes et de faire de la sensibilisation sur les questions d'égalité de genre.

« Souvent nous les hommes avons des idées préconçues. Par exemple, nous devons être celui qui ramène l’argent à la maison ou être protecteurs », explique Ryan Valley de Next Gen Men.

Selon lui, ces stéréotypes font en sorte que certains hommes ne sont pas autant impliqués dans l’éducation de leurs enfants.

« Alors, les garçons vieillissent en n’ayant pas nécessaire de bon modèles », ajoute-t-il.

L’organisme Foxy dans les Territoires du Nord-Ouest souhaite lui mobiliser les jeunes hommes autochtones à la lutte contre le sexisme.

Si Justin Trudeau a voulu faire de son gouvernement un chef de file en matière de féminisme ses intentions ont été remises en question après le départ de deux femmes de son cabinet dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

« Jamais dans l’histoire de ce pays, nous avons eu un gouvernement fédéral qui a considéré l’égalité des sexes comme un moteur économique », dit Maryam Monsef en défendant le bilan de son gouvernement et sa modernisation de la loi sur l’équité salariale.

« Optimiste prudent »

Pour Justin Trottier de l’Association canadienne pour l’égalité, il est important de prôner une approche plus inclusive pour faire du progrès au pays. Il voit l’annonce du gouvernement comme un pas en avant.

« Je me préoccupe de savoir s’il y aura une sorte d’idéologie? Est-ce que les discussions seront complètement ouvertes? » , demande-t-il.

Selon lui, les conversations doivent être libres pour que les projets soient un succès.

Un chercheur en étude sur la masculinité à l’Université de Calgary pense, de son côté, que l’annonce fédérale lance un message fort.

« Avec ces initiatives, le gouvernement montre qu’il comprend que l’égalité des genres est un enjeu complexe et qu’il touche autant les femmes que les hommes », dit Michael Kehler.

« Leurs efforts doivent être continus », pense-t-il.