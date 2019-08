Accident d’OC Transpo : la police d’Ottawa en discussion avec le bureau du procureur

La porte-parole du SPOService de police d’Ottawa , Amy Gagnon, n'est pas en mesure de donner des détails sur les types d'accusations qui pourraient être déposées, ni même confirmer qui pourrait être accusé. Mme Gagnon confirme cependant que son service consulte le bureau du procureur de la Couronne.

Le 11 janvier dernier, vers 15 h 50, un autobus à deux étages a percuté un abribus à la station Westboro. En plus des trois personnes tuées, 23 autres passagers ont subi des blessures.

Au moment de l’accident, la chauffeuse de l’autobus avait été arrêtée, puis relâchée sans être accusée de quoi que ce soit.

L'accident a déjà fait des vagues au plan juridique : un recours collectif de 60 millions de dollars a été intenté contre OC Transpo, une semaine après l’accident. Qui plus est, une passagère blessée et son mari ont décidé de poursuivre la chauffeuse - de même que la Ville d’Ottawa et la province de l’Ontario - pour plusieurs millions de dollars.

Plus de détails à venir