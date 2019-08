Les entreprises touristiques autochtones en plein essor en Colombie-Britannique

Au moment où les visiteurs canadiens et étrangers sont de plus en plus nombreux à rechercher des activités authentiques, les entreprises touristiques autochtones connaissent une forte popularité en Colombie-Britannique, se félicite l'association du tourisme autochtone de la province.

Les quelque 400 entreprises touristiques autochtones que compte la province offrent des activités variées allant des circuits d’aventure guidés aux expériences culinaires, note Indigenous Tourism B.C.

Environ 700 millions de dollars y sont dépensés chaque année par des touristes désireux d'en apprendre davantage sur les Premières Nations du Canada et leur culture.

Raconter l’histoire des ancêtres

Sur les eaux de l'Indian Arm, Dennis Whonoak Thomas raconte aux visiteurs l'histoire de ses ancêtres Tsleil-Waututh. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Dennis Whonoak Thomas exploite l'entreprise de canot-aventure Takaya Tours.

Tout en naviguant en canoë sur les eaux du bras de mer Indian Arm, à North Vancouver, il raconte aux visiteurs l'histoire de ses ancêtres Tsleil-Waututh : où il ont chassé, où ils ont pêché et où ils ont vécu pendant des milliers d'années.

C’est ce qui est si spécial pour moi : être ce guide culturel, avoir cette connaissance profonde, avoir cette passion et cette relation. Dennis Whonoak Thomas, guide touristique à Takaya Tours

Bernadette Andrade, une résidente de North Vancouver, a récemment participé à l'une des excursions en canoë de Dennis Whonoak Thomas.

En tant que personne vivant [dans] les territoires non cédés des Nations Tsleil-Waututh et Squamish dit-elle, c'est une bonne chose [d'en] apprendre davantage sur la culture dans laquelle nous vivons, [sur les] terres où nous vivons [et sur le] peuple qui étaient ici avant nous.

Avec des informations d'Andrea Ross

