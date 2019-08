Une alerte à la bombe entraîne l'évacuation du magasin IKEA de Boucherville

Une alerte à la bombe au IKEA de Boucherville a entraîné l'évacuation du magasin et empiré une congestion déjà importante aux alentours de l'intersection des autoroutes 20 et 30, sur la rive sud de Montréal, compliquant d'autant l'heure de pointe du vendredi après-midi.

Les autorités ont reçu un appel téléphonique, vers 13 h 35, vendredi, dans lequel il était question d'un engin explosif dissimulé dans cette succursale de la chaîne suédoise.

Une évacuation du magasin a été ordonnée, et des fouilles subséquentes n'ont pas permis de découvrir quelque bombe que ce soit. Un client insatisfait serait à l'origine de cette alerte. Policiers et pompiers sont toujours sur place pour s'assurer que l'endroit est bel et bien sécuritaire.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a dit prendre l'incident au sérieux, et recommande aux automobilistes d'éviter le secteur.

Un accident survenu non loin de là, plus tôt dans la journée, avait déjà provoqué d'imposants bouchons de circulation. Vers 13 h 30, la congestion s'étendait sur 18 kilomètres, a fait savoir le chroniqueur à la circulation Mathieu Paradis.

Un poids lourd a perdu son chargement, ce qui a provoqué l'embouteillage.

Pas de risque à prendre

Selon Marcel Savard, ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, en cas d'alerte à la bombe, les employés des entreprises visées se doivent de prendre le tout au sérieux. « Avant, on pouvait tolérer une certaine discussion agressive, mais maintenant, c'est très sérieux, et on avise immédiatement les gestionnaires de l'entreprise, puis on appelle ensuite les autorités », a-t-il déclaré sur les ondes d'ICI RDI.

Une fois les autorités sur place, a poursuivi M. Savard, on évalue alors le côté « sérieux » de la conversation menaçante, et la décision de procéder à une évacuation relève habituellement du propriétaire des lieux, « à moins qu'il ne s'agisse d'une évidence ».

En cas de recours à des chiens renifleurs pour tenter de trouver de possibles explosifs, il pourrait s'écouler plusieurs heures avant que la fouille ne soit complétée, a précisé M. Savard.

Et si un colis suspect devait être neutralisé, la Sûreté du Québec utilisera une escouade spéciale dotée d'un robot téléguidé.

Dans une brève déclaration transmise par courriel, IKEA Canada mentionne que « la santé et la sécurité de toutes les personnes qui se rendent dans nos magasins sont primordiales. Nous pouvons confirmer que notre magasin IKEA de Boucherville a fait l’objet d’une évacuation, et qu’une enquête policière est en cours ». L'entreprise précise qu'elle ne peut commenter davantage.

L'enquête suit son cours

De son côté, l'agent François Boucher, de la police de l'agglomération de Longueuil, a fait savoir qu'une enquête parallèle était en cours pour tenter de retrouver la personne ayant lancé l'alerte à la bombe.

« On a une piste, nos enquêteurs tentent de localiser cette personne-là pour la rencontrer », a-t-il déclaré.

M. Boucher a ajouté que pour l'instant, aucun colis suspect n'avait été signalé ou découvert. « Il n'y aura pas de réintégration [du magasin] jusqu'à ce que l'on soit certains qu'il n'y a rien de dangereux », a précisé le policier.

Si besoin est, la police de Longueuil pourrait faire affaire à d'autres corps policiers pour l'épauler, mais l'enquête se poursuit, pour l'instant, a encore indiqué M. Boucher.

Ce dernier a fait savoir que des responsables d'IKEA procédaient à l'examen de bandes vidéo pour faire progresser l'enquête.