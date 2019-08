Des classes temporaires installées dans une cour d'école à Magog

En raison d'un retard de deux mois dans les travaux de rénovations de l'école Saint Pie-X, la Commission scolaire des Sommets a annoncé, plus tôt cette semaine, que la rentrée sera déplacée au pavillon de la Relance.

Dans la lettre adressée aux membres du personnel obtenue par Radio-Canada Estrie, la Commission scolaire des Sommets, mentionné que cette décision a été prise en raison du nombre restreint de locaux-classes dans le bâtiment de la Relance.

Deux classes modulaires seront installées dans la cour afin d’accueillir les élèves de 5e et 6e année. Cette option a été retenue afin de regrouper l’ensemble des élèves et du personnel de l’école dans un même lieu. Ces classes seront équipées du même matériel pédagogique et technologique , peut-on y lire.

Plus tôt cette semaine, Alain Thibault, directeur adjoint aux ressources matérielles à la Commission scolaire des Sommets, avait expliqué que les 200 élèves de l’école Saint-Pie-X seraient relogés au pavillon de La Relance dans 10 classes au total.

Il n’avait pas fait mention des deux classes modulaires qui seraient installées dans la cour de l'école. Notre souhait était d’accueillir l’ensemble des élèves de Saint-Pie X dans un seul bâtiment et non pas les disperser sur trois ou quatre sites différents , avait-il alors expliqué dans l’entrevue.

Alain Thibault avait également souligné que le stationnement installé dans l’ancienne cour d’école de La Relance, allait être diminuée de moitié pour que les enfants puissent à nouveau utiliser l’espace extérieur comme aire de jeux.

Le service de garde aussi touché

Du côté du service de garde, il aura lieu dans des classes modulaires, mais cette fois-ci sur le terrain de l’école Saint-Pie-X. Toutes les mesures nécessaires seront mises en place pour que la sécurité soit assurée dans la cour de l’école, malgré les travaux , indique la lettre de la commission scolaire.

Il est également inscrit dans le document que le déménagement de tout le matériel scolaire sera complété pour le vendredi 23 août .

Les travaux sont actuellement effectués à l’école Saint-Pie-X pour ajouter un gymnase et des locaux multifonctionnels. Des retards dans la livraison des matériaux et dans la gestion des horaires des différents corps de métier expliquent en partie ce délai.