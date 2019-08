Le pari gagné du Festibière de Québec

L'appétit vient en mangeant, prétend l'adage. Dans la même veine, l'émergence des produits de microbrasseries s'est fait une gorgée à la fois.

« Les gens étaient étonnés qu'en dehors de Labatt et Molson, des gens puissent faire de la bière », se rappelle Patrice Schoune, fondateur de la Ferme Brasserie Schoune à Saint-Polycarpe en Montérégie.

Patrice Schoune, fondateur de la Ferme Brasserie Schoune Photo : Radio-Canada

En 1996, le brasseur a lancé la première bière 100 % terroir québécois, faite avec les grains de sa ferme et du houblon cultivé sur place. Après 23 ans, l'entrepreneur est loin de prêcher dans le désert.

« Maintenant, les gens recherchent la microbrasserie. Ils viennent visiter les installations et ils veulent en apprendre plus, goûter toujours de nouvelles bières, de nouvelles saveurs. »

Croissance fulgurante

Le Festibière de Québec a doublé son achalandage en 10 ans. L'événement attire maintenant 125 000 visiteurs en 4 jours. Pendant la même période, le nombre de microbrasseries est passé de 80 à 230 dans la province.

« Les gens sont plus des connaisseurs, donc veulent apprendre et sont plus portés à boire local », observe Sébastien Huot, cofondateur du Festibière de Québec. L'amateur de bière est devenu aussi intéressé et curieux que l'amateur de vin, juge l'homme d'affaires.

« C'est devenu très gros et je pense que ça va continuer à être effervescent comme ça. »

Brasseurs de garage

Face à la multiplication de l'offre, les joueurs tentent de se démarquer.

Si comme les propriétaires d'Echo Session Ales, Jean-François Legentil et Jean-Pierre Gauthier vous rêvez que votre passe-temps devienne un gagne-pain, il n'est peut-être pas trop tard.

Avec un peu de chance, vous n'aurez pas besoin d'acheter de coûteux équipements. Ni même de délaisser votre sous-sol ou votre remise.

« On n'est pas une microbrasserie. On est un projet bière. On a notre marque, nos canettes, ce sont nos recettes qu'on a développées dans le garage, mais on est brassé chez Broadway à Shawinigan », explique M. Legentil.

Jean-François Legentil, copropriétaire d'Echo Session Ales Photo : Radio-Canada

Dans les années 1990, avec son slogan « Boire moins, boire mieux! » l'entreprise Unibroue appelait à délaisser la caisse de 24.

Un concept que Jean-François Legentil et Jean-Pierre Gauthier remodèlent à leur façon au marché d'aujourd'hui.

L'avenir selon les brasseurs, des canettes remplies d'un breuvage qui ne devraient pas vous donner un mal de tête carabiné le lendemain.

« Il y a 10 ans, dire qu'on était une microbrasserie, ça faisait la job. Maintenant, il nous faut un concept. On s'est dit qu'on se lançait dans la bière faible en alcool », ajoute Jean-François Legentil

Il faut avoir quelque chose de fort il faut avoir une proposition aux consommateurs qui veulent se démarquer. Jean-François Legentil, copropriétaire, Echo session Ales

L'espace sur les tablettes des marchés d'alimentation et des dépanneurs est par ailleurs de plus en plus difficile à obtenir. Ce qui explique la tendance des restaurants-microbrasseries, comme l'Emporium ouvert depuis janvier dans l'arrondissement Charlesbourg.

« Pour les brew pubs, il y a encore de la place sur le marché, mais c'est sûr que la compétition est plus élevée. Il faut s'assurer de faire de bons produits », conclut le copropriétaire Jean-François Simard.

Avec les informations d'Alexandra Duval