Le NPD montre la porte à Pierre Nantel, en pourparlers avec le Parti vert

Après avoir appris que l'élu de Longueuil-Saint-Hubert était en pourparlers avec le Parti vert, le Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) a retiré la candidature de M. Nantel, qui pourtant avait déjà été confirmée.

La directrice nationale du parti, Melissa Bruno, a publié vendredi après-midi une déclaration dans laquelle elle a annoncé que M. Nantel a été destitué comme candidat du NPD .

Déjà au printemps, M. Nantel avait flirté avec l'idée de passer au Bloc québécois. En mai, il fermait cette porte.

Vendredi matin, au Parti vert, on ne voulait pas confirmer la rumeur qui avait commencé à circuler, mais on disait que M. Nantel serait bienvenu chez Elizabeth May.

Le Parti vert n'a pas encore de candidat dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert. Le NPD va amorcer un nouveau processus pour trouver un remplaçant au député sortant.