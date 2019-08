Collèges et universités : le PCU élimine les nominations du NPD

Le gouvernement conservateur uni de l'Alberta a annoncé une refonte complète de la gouvernance des collèges et universités de l'Alberta, supprimant de nombreuses nominations effectuées par l'ancien gouvernement néo-démocrate.

Le président de l'Université de l'Alberta, ancien conseiller municipal d'Edmonton et pionnier des droits des personnes LGBTQ, Michael Phair, sera remplacé par Kate Chisholm, première vice-présidente et chef du bureau des affaires juridiques et du développement durable chez Capital Power.

Michael Phair a été nommé président de l'Université de l'Alberta en février 2016.

Ray Pisani, président et chef de la direction de l'Alberta Blue Cross, remplace l'ancien chef du NPD, Ray Martin, à la présidence du conseil des gouverneurs de l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta (NAIT).

Alex Pourbaix, PDG de la société d'énergie Cenovus, a été nommé président du conseil d'administration de l'Université Mount Royal.

Sue Mallon, l'ancienne présidente, avait été nommée par le gouvernement néo-démocrate en décembre 2016.

Jill Wyatt, une autre nomination du NPD, n’est plus présidente du conseil d'administration de l'Université de Calgary. Geeta Sankappanavar, présidente de Grafton Asset Management, prendra sa place.

En tout, le gouvernement provincial a nommé de nouveaux membres au conseil d'administration dans 11 établissements d'enseignement postsecondaire de l'Alberta.

Détails à suivre