La réouverture du téléphérique Sea to Sky prévue au printemps 2020

Le téléphérique Sea to Sky dont les cabines se sont effondrées il y a presque une semaine ne sera pas remis en marche avant le printemps 2020, selon l’entreprise Sea to Sky Gondola.

La date de réouverture dépend de la livraison d’un nouveau câble et de nouvelles cabines en provenance de l’Europe, explique un courriel de l'entreprise Sea to Sky Gondola envoyé aux détenteurs de passe pour le téléphérique situé à Squamish.

Environ la moitié de ses cabines du téléphérique se sont effondrées tôt samedi matin après que le câble les soutenant eut été coupé.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) croit, que vers 4 h le 10 août, quelqu’un s'est attaqué au câble jusqu'à ce qu'il cède. Une enquête policière est en cours pour trouver les responsables.

Sea to Sky dit que les nouveaux équipements ont déjà été commandés. Cela va prendre plus de temps que l’on espérait, mais on doit reconnaître la réalité de la situation et aller de l’avant de manière responsable , dit l’entreprise dans son courriel.

Les 30 cabines du téléphérique seront remplacées, même celles qui n’ont pas chuté au sol, explique Sea to Sky Gondola.

L'entreprise ajoute que les détenteurs de passe ne perdront pas leur argent. La période d’activation de leur passe sera suspendue du 10 août, la date d’interruption de service, jusqu’à la date de réouverture.

Ce qui signifie qu'un détenteur d’une passe de quatre mois achetée le 10 août 2019 aura accès au téléphérique pendant quatre mois à compter de la date de réouverture.

En attendant, les détenteurs de passe peuvent profiter d’un accès gratuit à la montagne Grouse ou au point d’observation de Vancouver.