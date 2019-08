La Maison de Job menacée de fermeture dans trois mois

La décision a été prise à la suite de la situation financière qui est précaire. Les employés ont été rencontrés , explique Jean Rosa, un consultant qui travaille à la restructuration de l'organisme situé dans le secteur de Loretteville, à Québec.

La décision a été prise lors d’une rencontre du conseil d’administration mardi soir. Il y a un avis de fermeture pour le 15 novembre. Le processus est engagé. Un comité a été formé pour ça , précise-t-il.

La Maison de Job, qui vit principalement de subventions gouvernementales, n’a pas assez de revenus pour supporter les frais d'exploitation.

Depuis facilement un an, on a regardé toutes les possibilités. On est rendu à un niveau où on n’est plus capable d’opérer. La masse salariale représente 90 % des revenus , affirme M. Rosa.

Jusqu’à récemment, l’organisme pouvait compter sur une réserve accumulée grâce à la vente d’actifs, mais elle serait maintenant épuisée.

Jean Rosa affirme que des démarches sont toujours en cours pour tenter de trouver une solution pour éviter de mettre la clé sous la porte dans trois mois.

Les usagers à la rue

M. Rosa s’inquiète de ce qui arrivera aux usagers si l’organisme doit fermer.

Ce sont des clients qui ne trouvent pas de place ailleurs à cause des problèmes de santé mentale. Ce sont des personnes démunies qui n’ont pas d’argent , précise-t-il. Il craint que ces personnes se retrouvent à la rue.

La Maison de Job, fondée en 1983, compte 16 chambres pour les personnes en thérapie et 10 autres pour celles qui suivent le programme de réinsertion sociale.