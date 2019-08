La STS ferme la station du Dépôt et hausse ses services dès lundi

L’offre sur la ligne 3 sera bonifiée le matin et le soir. L'autobus va passer aux 15 minutes , a expliqué Marc Denault, président de la STS.

C’est l’un des circuits les plus importants pour nous, a-t-il souligné. Parmi les générateurs de déplacements, il y a le Carrefour de l’Estrie, le parc industriel, la rue King, l'axe King / Jacques-Cartier, le centre-ville, l’école 24-juin ou encore le Cégep de Sherbrooke. Des lieux qui sont desservis par la ligne 3.

En janvier dernier, une bonification des services sur la ligne 8 avait généré une augmentation de 24 %, d'après le président de la STS. Un résultat qu’il espère réitérer avec la ligne 3. On espère avoir la même hausse, voir plus , a-t-il souligné.

Le syndicat se réjouit de l'annonce

C’est une bonne chose, s’est réjoui Jean-Pierre Guay, président du syndicat des chauffeurs de la STS, au micro de l’émission Par ici l’info, vendredi matin. Plus on offre de fréquences sur le réseau, plus le client aura une expérience qui sera plus rapide , a-t-il continué.

La ligne 3 a été choisie parce qu’ il y avait un besoin , a expliqué Jean-Pierre Guay.

Sur son site Internet, la STS prévient ses utilisateurs d’être vigilants aux changements importants qui surviendront dès le 19 août sur son réseau de transport. Les changements d’horaires sur certaines lignes et la fermeture complète de la station du Dépôt y sont mentionnés.

Il est également expliqué que les départs et arrivées se feront désormais aux nouveaux aménagements sur la rue King Ouest et que les correspondances se feront principalement à la station du Cégep et à l’intersection King / Belvédère.

La STS a également mis sur son site Internet un nouveau calculateur d’itinéraires pour que les utilisateurs puissent calculer leurs déplacements sur le réseau de transport.

Pour remplacer les installations de la station du Dépôt, la STS a installé de nouveaux abribus chauffés et élargit les trottoirs à certains endroits.

Un casse-tête pour les automobilistes lundi matin?

La fermeture de la station du Dépôt et le plus grand flux d’autobus qu’on retrouvera sur la rue King Ouest n’auront pas d’incidence sur la circulation. Tout nous laisse croire que non. Les citoyens qui sont habitués à passer par ces tronçons n’auront pas de surprise lundi matin , a conclu Philippe Cadieux, conseiller en partenariat à la Ville de Sherbrooke.