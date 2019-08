Les membres du comité chargé de réviser le salaire minimum semblent décidés à le diminuer

En campagne, les troupes de Jason Kenney ont promis de revoir le salaire minimum, notamment pour les employés à pourboire qui composent l’essentiel des salariés dans le domaine de la restauration.

Or, le comité créé par le ministre du Travail et de l’Immigration, Jason Copping, a des liens évidents avec cette industrie.

Neuf personnes siègent au comité dirigé par l’économiste Joseph Marchand, professeur à l’Université de l’Alberta. Anindya Sen, professeur d’économie à l’Université de Waterloo;

Mark von Schellwitz, vice-président de Restaurants Canada;

Richard Truscott, vice-président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante;

Jason Stanton, propriétaire de The Running Room;

Branko Culo, propriétaire d’Express Employment à Edmonton;

Rachel Donnelly, serveuse à Chop Steakhouse;

Delphine Borger et Nicole Lyckama, serveuses au restaurant Blink.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et Restaurants Canada ont tous deux milité contre la hausse du salaire minimum mise en place par les néo-émocrates de Rachel Notley.

Le restaurant Blink a, lui, accueilli un événement de Restaurants Canada en février dernier. Au cours de celui-ci, l’organisation demandait publiquement des changements à la loi sur le salaire minimum.

Le propriétaire de Blink, Leslie Echino, siège au conseil d’administration de Restaurants Canada, tout comme le propriétaire de l’entreprise qui contrôle Chop Steakhouse, Alan Howie.

Affaire de famille

Radio-Canada a également appris qu’une des serveuses du Blink siégeant au comité, Delphine Borger, est la demi-soeur de Leslie Echino.

Questionné à savoir pourquoi les employés en restaurations invités au comité travaillaient tous pour des restaurants ayant leur entrée au conseil d’administration de Restaurants Canada, le gouvernement a esquivé la question.

Mme Borger fut choisie non pas en raison de ses liens familiaux, mais à cause de son expérience dans l’industrie hôtelière. Nous avons pleinement confiance que l’expérience et l’expertise de Mme Borger, tout comme celles de tous les membres du comité, contribueront significativement à la mission de ce groupe de travail écrit la porte-parole du gouvernement provincial Brittany Baltimore.

Les experts invités au comité ont déjà tous exprimé des opinions hostiles à la hausse du salaire minimum.

Anindya Sen a écrit une lettre ouverte dans le Financial Post en 2017. Son titre : Des preuves montrent que les immigrants auront moins d’emplois en Ontario si le salaire minimum atteint 15 $ .

Il a également rédigé un mémo pour l’Institut C.D. Howe, affirmant que la hausse du salaire minimum en Ontario allait mener à des pertes d’emploi. Il y suggère qu’une réduction d’impôts en ferait davantage pour aider les citoyens à faible revenu.

Joseph Marchand lui-même a déjà publié un commentaire, toujours pour l’Institut C.D. Howe, alléguant qu’un salaire minimum à 15 $ allait coûter 25 000 emplois à l’Alberta.

Interrogé à savoir si son opinion sur la question du salaire minimum était déjà formée, le professeur de l’Université de l’Alberta pointe une autre étude, celle-ci venant de l’Université de Colombie-Britannique, qui tire les mêmes conclusions que lui.

Manque de preuves

L’économiste Trevor Tombe croit quant à lui qu’il existe bien peu d’éléments pour soutenir que la hausse du salaire minimum a tué des milliers d’emplois , comme aiment le répéter le premier ministre Jason Kenney et les adversaires de la mesure.

La professeure de sciences politiques de l’Université de Calgary, Melanee Thomas, dénonce de son côté un népotisme à peine camouflé.

Je préfère le népotisme politique quand il se donne au moins la peine d’apparaître subtil , écrit-elle sur Twitter.

Le ministre Copping indique n’avoir aucun plan pour renverser la hausse du salaire minimum, sauf pour les employés à pourboire.

Il précise que le gouvernement allait fonder ses politiques sur les recommandations du comité, tout en répétant que des preuves indiquent que la hausse rapide du salaire minimum en Alberta avait eu des conséquences négatives. Ces « preuves » n'ont toutefois jamais été partagées avec le public.

Le comité doit tenir sa première rencontre en septembre.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine