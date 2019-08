Fraude contre la Ville de Saskatoon : récupérer les fonds sera « très difficile »

Dans bien des cas, les fraudeurs prennent l’argent et le transfèrent vers des entités à l’extérieur du pays, ce qui rend plus difficiles la traçabilité du montant fraudé et sa récupération , souligne-t-il.

L’expert en cybersécurité ajoute que les fraudeurs procèdent généralement rapidement pour envoyer les fonds, ce qui complique la tâche des autorités.

Pour détourner les fonds, le fraudeur a volé l'identité électronique d’un contractant de la Ville. Steve Waterhouse pense que l’escroquerie a été réalisée de manière traditionnelle , par l’envoi d’un courrier électronique comprenant un virus.

Sans connaître tous les détails de l’enquête qui est en cours, ça ressemble à une situation où le fraudeur s’est infiltré dans le système du contractant pour étudier avec qui ils font des transactions , explique Steve Waterhouse.

En repérant qu’il y avait des transactions volumineuses avec la Ville de Saskatoon, il a pu détourner les fonds en gardant les mêmes informations électroniques que le contractant.

La Ville n’y a vu que du feu, dans le sens où elle voyait les identifiants habituels. Elle croyait que c’était donc le même contractant, et elle a procédé à la transaction , poursuit-il.

Améliorer les méthodes de prévention

Steve Waterhouse estime que l’administration de la municipalité devrait redoubler d’efforts pour trouver une autre méthode qui permettrait de vérifier l’identité du destinataire dans une transaction.

L’une des solutions pourrait être d'appeler directement le contractant avant de procéder à une transaction afin de s’assurer que celle-ci est légitime.