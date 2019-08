Une boule de feu dans le ciel de leur cour arrière interrompt leur bain

C'était une soirée d'été tranquille à London, en Ontario, et Nikki Best profitait tranquillement d'un bain à remous avec son mari lorsque l'explosion les a surpris.

Nikki Best raconte que tout était normal lorsque, sans prévenir l'explosion les a surpris : Ka-boom , imite-t-elle.

Tout d'un coup, il y a eu une explosion et une boule de feu dans l'air , a dit Mme Best. C'était intense, on aurait dit qu'une bombe avait explosé , se souvient-elle.

Mercredi soir, une voiture a embouti une maison sur l'avenue Woodman, une rue à côté de la sienne dans le vieux village de l'est de la ville.

L'accident aurait endommagé une conduite de gaz de la maison, provoquant une fuite de gaz. La maison a explosé, mettant le feu à au moins sept résidences voisines.

L'explosion a été filmée par la caméra de sécurité de madame Best. La vidéo montre elle, son mari et leur ami sortant de la baignoire alors qu'un énorme nuage de flammes s'élève dans le ciel derrière eux, projetant des étincelles.

Ça sentait la fumée et les gaz, et ça sentait mauvais , témoigne-t-elle.

Nikki Best est sortie dans la rue et s'est jointe aux personnes qui s’efforçaient d'évacuer les résidents en toute sécurité de leur maison.

C'est surréaliste. Nikki Best, témoin de l'explosion

Elle dit qu'elle n'arrive toujours pas à croire que l'explosion s'est produite si près d'elle.

À lire aussi : Explosion : London revient à la vie normale petit à petit

Avec les informations de CBC News