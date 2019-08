Une équipe de baseball de Coquitlam à la série mondiale des petites ligues

Les A’s de Coquitlam ont remporté le Championnat canadien des petites ligues samedi en Ontario après avoir vaincu une équipe québécoise.

Ils affronteront le Mexique lors de leur premier match vendredi après-midi à Williamsport en Pennsylvanie.

Je savais qu’on avait un bon groupe, dit le gérant de l’équipe Bruce Dorwart. On travaille de près avec ce groupe depuis quelques années. Deux ans plus tard, on connaît l’été de rêve .

L’équipe est composée de garçons de 11 ou 12 ans qui jouaient pour différentes équipes de Coquitlam avant d’être sélectionnés pour former l’équipe toute étoile.

M. Dorwart explique que parmi les 50 joueurs qui ont tenté de se qualifier pour l'équipe, 13 ont été choisis au mois de juin, dont son fils, Brady.

M. Dorwart a été entraîneur de l’équipe pendant sept ans. Il occupe le poste de gérant depuis trois ans. On est une équipe qui frappe très bien et on frappe beaucoup de coups de circuit, dit-il. On a aussi de bons lanceurs.

Se qualifier pour la série mondiale n’est pas une tâche facile. Plus de 7000 équipes se font la lutte pour y parvenir, explique M. Dorwart, mais seulement 16 équipes se qualifient. Il indique que les A’s ont reçu beaucoup d’attention médiatique et de nouveaux équipements depuis qu’ils ont remporté le championnat national.

La série mondiale des petites ligues est un tournoi de double élimination, un système selon lequel une équipe doit subir deux défaites pour être éliminée de la compétition.

Une équipe canadienne n’a jamais remporté ce tournoi. En 1965, une équipe de Stoney Creek en Ontario a perdu en finale lors d'un match contre une équipe du Connecticut.

On ne peut pas prévoir ce qui va se passer pendant les prochains jours, mais j’aimerais certainement qu’on puisse gagner une ou deux fois , affirme M. Dorwart.

Le match contre le Mexique débute à 14 h, heure du Pacifique.

Plusieurs événements sont organisés à Coquitlam pour visionner le match dont une fête au John B. Pub et un rassemblement pour les gens de tout âge au parc Mackin.