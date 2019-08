L'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles classée patrimoniale

L'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles est maintenant classée en tant qu'immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec.

En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, le classement vise les éléments extérieurs et intérieurs de l'église et de la chapelle-sacristie, l'extérieur du presbytère et celui du passage couvert, en plus du terrain et de ses aménagements.

L'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles se distingue notamment par ses cinq clochers Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Construite entre 1882 et 1887, l'église s'est distinguée notamment par ses cinq clochers, une composition jugée « inusitée dans l’architecture religieuse québécoise », selon le ministère de la Culture et des communications.

La Fabrique, qui en est propriétaire, peut désormais compter sur une aide financière provenant du Ministère. Elle pourrait atteindre 80 % du coût des travaux admissibles et nécessaires à la conservation du bâtiment.

Le Ministère mentionne aussi que la Fabrique a reçu cinq subventions totalisant 842 664 $ pour la restauration de l’église depuis 1998.

Le classement de l’église Notre-Dame-des-Neiges s’inscrit dans nos efforts pour préserver, mettre valeur et léguer un héritage riche d’enseignements aux générations futures , a commenté la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

Avec les informations de Patrick Bergeron