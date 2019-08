Deux jeunes Franco-Ontariens rêvent de Hollywood et de Broadway

Samuel Poitras et Jesse Nielsen, âgés de 12 ans, font partie d’un groupe de 90 personnes qui prendront part à une compétition qui se déroulera sur un bateau de croisière à la fin du mois d'août.

Pendant la croisière, les deux Franco-Ontariens devront faire des numéros de comédies musicales, de l’improvisation, enregistrer une publicité et jouer dans une scène de film. Des agents d'artistes anglais, américains et canadiens seront à bord.

La croisière, organisée par Talent Inc., passera par des ports anglais, belge et français.

Je vais juste travailler fort et, quand je vais être plus vieille, je pense que je vais être actrice et chanteuse.

Jesse Nielsen