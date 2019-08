Le chantier de construction du passage inférieur de la rue Waverley sera fermé en fin de semaine

La Ville de Winnipeg fermera le chantier de construction du passage inférieur à l'intersection de la rue Waverley et de l'avenue Taylor à compter de vendredi à 17 h 30 jusqu'à 6 h lundi.

La fermeture provoquera les perturbations suivantes :

L'avenue Taylor sera fermée de la rue Ash jusqu'à la rue Cambridge

Aucune circulation ne sera pas permise sur la rue Waverley à partir de l'avenue Wilkes jusqu'à l'avenue Mathers.

Aucune circulation ne sera permise sur le chemin Hurst et l'avenue Wilkes jusqu'à l'avenue Mathers samedi, de 13 h à 21 h.

Les piétons et les cyclistes auront accès à ce secteur de la ville en empruntant le sentier pédestre à l'est de la rue Waverley.

Dans un communiqué de presse, la Ville a annoncé que [lorsque la construction du passage inférieur sera complétée] les automobilistes ne subiront plus de retards causés par des trains, mais des travaux routiers importants sont encore nécessaires pour retirer la déviation et reconstruire une partie de l'intersection de la rue Waverley et de l'avenue Taylor.

Lorsque la fermeture du chantier de construction sera levée, certaines restrictions resteront en vigueur, notamment l'interdiction du virage à gauche à l'intersection de l'avenue Taylor et de la rue Waverley.

Il y aura également des fermetures de voies intermittentes dans ce secteur, ajoute la Ville.

La construction devrait être terminée en novembre et l'aménagement paysager se poursuivra jusqu'au printemps 2020.

Le coût du projet devrait être inférieur au budget initialement prévu et se terminer un an plus tôt que prévu.