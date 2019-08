La normale reprend à Saint-Augustin

Le maire Philippe Lapointe avait lancé un ultimatum pour forcer l’entreprise Location ALR de remblayer une partie de la rue principale.

Certains de ses résidents n'avaient plus accès à leur propriété depuis six semaines en raison de travaux d'aqueduc et d'égouts de plus de 2 millions de dollars.

Philippe Lapointe est satisfait de voir que ces propriétaires peuvent désormais circuler librement.

Mardi en fin de journée, la rue principale était accessible presqu’en entier. C’était carrossable en auto le soir et les résidents pouvaient rentrer chez eux , se réjouit-il.

L'entrepreneur Location ALR précise que remblayer cette partie de la rue faisait déjà partie de son calendrier de travail.

Une réunion de chantier a eu lieu mercredi où les deux parties ont pu faire le point sur le chantier et rétablir les canaux de communication entre la municipalité et l’entreprise.