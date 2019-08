Explosion : évacuation largement levée à London

Le Bureau du commissaire des incendies et la police poursuivent leur enquête vendredi à London, dans le Sud-Ouest de l'Ontario, sur une explosion qui a fait sept blessés et détruit sept maisons, tard mercredi soir.

Jeudi soir, les occupants de plus de 100 maisons du quartier Old East Village, qui avaient dû quitter leur domicile en vitesse 24 heures plus tôt, sont rentrés chez eux.

Ces sinistrés ont pu monter à bord d'autobus municipaux et retourner dans leur domicile, après que le courant et l'eau eurent été rétablis. L'alimentation en gaz naturel devait aussi être rétablie, vendredi matin, pour les résidents de l'avenue Woodman, où l'explosion a eu lieu.

Vue aérienne du site de l'explosion à London Photo : Police de London

Selon la police, l'explosion s'est produite après qu'une conductrice ivre eut percuté une conduite de gaz à l'extérieur d'une maison de l'avenue Woodman. Cette dernière fait face à des accusations.

Je suis ravi [de pouvoir rentrer chez moi]! On va bien dormir durant les deux prochains jours et essayer de retourner à une vie normale , raconte Edward Matthews, qui logeait dans un hôtel depuis l'explosion.

Seules 12 résidences sont toujours évacuées.

Dix de ces domiciles sont situés sur l'avenue Woodman, alors que les deux autres sont sur une rue voisine, Charlotte.

Les occupants de ces maisons ne peuvent y retourner, parce que leur domicile a subi des dommages importants ou a carrément été détruit par la déflagration.

La Ville continuera à les loger dans des hôtels notamment, si nécessaire.