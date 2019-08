Autorisée à visiter Israël, l'élue américaine Rashida Tlaib refuse maintenant d'y aller

Après avoir été autorisée à effectuer une visite en Israël pour des raisons « humanitaires », l'élue américaine Rashida Tlaib s'y refuse à cause des conditions « oppressives » qui lui sont imposées par les autorités de l’État hébreu.

Dans un message sur Twitter, Mme Tlaib a écrit : Me réduire au silence et me traiter comme une criminelle n'est pas ce que [ma grand-mère] veut pour moi. Ça tuerait une partie de moi.

Rendre visite à ma grand-mère dans ces conditions oppressantes va à l'encontre de tout ce que je crois dans la lutte contre le racisme, l'oppression et l'injustice. Rashida Tlaib

Lorsque j'ai gagné, cela a donné au peuple palestinien l'espoir que quelqu'un dise enfin la vérité sur ces conditions inhumaines. Je ne peux pas permettre à l'État d'Israël d'enlever cette lumière en m'humiliant et d'utiliser mon amour pour ma ville pour s'incliner devant leurs politiques oppressives et racistes , a expliqué Mme Tlaib.

Plus tôt dans la journée, les autorités israéliennes ont annoncé qu'elles permettaient à l'élue démocrate américaine Rashida Tlaib d'entrer sur leur territoire, après le lui avoir d'abord interdit.

C’est le ministre de l’Intérieur qui en avait fait l’annonce en précisant que l’autorisation est accordée à Mme Tlaib pour une visite humanitaire à sa grand-mère .

L’élue américaine a promis de ne pas faire avancer la cause du boycott contre Israël durant son séjour , selon le ministère de l’Intérieur.

Dans une lettre diffusée par plusieurs médias israéliens, Rashida Tlaib avait demandé l'autorisation de rendre visite à des proches, surtout [sa] grand-mère nonagénaire . Cela pourrait être ma dernière occasion de la voir , avait-elle écrit.

Jeudi, les autorités israéliennes avaient annoncé que Rashida Tlaib et autre élue américaine, Ilhan Omar, les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, n'étaient pas les bienvenues.

Le ministère de l’Intérieur avait justifié sa décision par une loi qui permet depuis 2017 d'interdire l'entrée en sol israélien aux partisans à l'initiative Boycottage, désinvestissement, sanctions (BDS), un mouvement opposé à l'occupation des Territoires palestiniens.

L’interdiction avait été annoncée quelques heures seulement après que le président américain Donald Trump eut demandé sur Twitter à Israël de refuser l’accès aux élues démocrates. Les représentantes Omar et Tlaib sont le visage du Parti démocrate, et elles DÉTESTENT Israël! avait écrit Donald Trump.

L’intervention du président Trump et le refus annoncé par les autorités israéliennes ont été critiqués les leaders démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants.