Une foule ravie du spectacle du 15 août à Dieppe

Le spectacle mettait en vedette les artistes Zachary Richard, Jeremy Dutcher, Radio Radio, Lisa LeBlanc, les Hôtesses d'Hilaire, Comté de Clare, les Hay Babies, Vishtèn, Jass-Sainte Bourque, 1755 et Bois Joli, entre autres.

« C’est bien le fun. J’aime bien ça. J’aime bien la musique. C’est très bon [...] On pensait qu’il allait y avoir peut-être quelques milliers, mais là, 20 000, c’est beaucoup », s’est exclamé ce spectateur. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Le spectacle était gratuit pour permettre au plus grand nombre de personnes d’y assister, dans l’esprit de solidarité de la fête nationale , expliquent les organisateurs du Congrès mondial acadien.

« Je n’ai pas raté mon coup. Je suis descendue de Bathurst, Beresford. Je suis bien contente d’être ici. L’ambiance est super. C’est le rassemblement et de voir la fierté acadienne, c’est quelque chose », a indiqué cette spectatrice. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Le spectacle a eu lieu sur le tout nouveau site MusiquArt qui peut accueillir plus de 20 000 personnes.

« Depuis que je suis née, je suis déjà Acadienne. J’aime la musique et tout ça », affirme Jasmine, jeune spectatrice. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Le site MusiquArt fera partie du legs du Congrès mondial acadien 2019 , indique les organisateurs.

« C’est super de voir des gens qui viennent de partout et le mélange des artistes comme ça. C’est vraiment bien. Franchement, je n’avais pas d’attente et je suis impressionnée du nombre de gens ici ce soir », a souligné cette spectatrice résidente de Moncton. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

La directrice artistique du spectacle, Lisa LeBlanc, voulait créer l’événement dont elle a toujours rêvé, dit-elle. « Ce show, c’est l’Acadie en 2019 telle que je la vois. On met l’accent sur ceux qui poussent les limites, qui n’ont pas peur de parler. On veut vraiment avoir du fun et danser, mais on veut aussi qu’il y ait une réflexion par rapport à c’est quoi l’identité acadienne et se poser des questions sur pourquoi on est là. »