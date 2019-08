François Legault doit confirmer d'importants investissements à Pointe-Noire

Il devrait confirmer des investissements de 50 millions de dollars au quai multiusager de Pointe-Noire afin d'accroître la capacité de ses installations et les garder conformes aux normes environnementales.

Cette somme avait été annoncée dans le dernier budget provincial.

Le premier ministre Legault sera accompagné du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, sera également sur place, puisqu'Ottawa doit également contribuer au projet.

Par ailleurs, le premier ministre a participé à une rencontre avec des militants de la Coalition avenir Québec (CAQ) jeudi soir à Sept-Îles. Questionné au sujet de la route 138, il s'est montré sensible à la question, sans toutefois s'engager fermement.

C'est une volonté qu'on a de compléter la 138. C'est un projet d'un milliard et demi. Pour l'instant, il y a deux tronçons. On parle de plus de 600 millions sur lesquels on s'est commis pour la période 2019 à 2024. Donc ça, ça va se faire.

François Legault, premier ministre du Québec