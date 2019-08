Une nouvelle carte de la ZIS d’ici deux semaines

La ministre Andrée Laforest a rencontré jeudi des maires réunis dans les locaux de la société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Elle a confirmé que les municipalités pourront étudier la troisième version de la carte et donner leur opinion sur les nouvelles délimitations. Une autre carte devrait être élaborée en septembre.

Des centaines de citoyens du Québec et de nombreux maires jugent que la zone considérée à risque d’inondations est trop grande.

La ministre rétorque que son gouvernement a bien fait son travail.

On n'a pas ratissé large, on est allé pour une question de sécurité des citoyens, alors au niveau de la sécurité, il fallait fonctionner comme ça et on a suivi la loi.

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation