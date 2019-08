De premiers chèques d'Ottawa pour les producteurs laitiers d'ici la fin de l'année

L'information initialement dévoilée par le Journal de Montréal a été confirmée à Radio-Canada.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, doit tenir à 10 h 30 une conférence de presse dans une ferme de l’Estrie pour présenter les détails de l’aide annoncée dans le budget de mars dernier, qui s'étalera sur huit ans et totalisera 1,75 milliard de dollars.

À titre d'exemple, pour une ferme moyenne de 80 vaches, le chèque sera de 28 000 $ cette année. « Dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle. Enfin, le gouvernement reconnaît les pertes des producteurs de lait », a déclaré à Radio-Canada Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec, qui explique que l'entente n'a été conclue que la semaine dernière.

Le programme de compensations permettra aux producteurs laitiers d'encaisser l'impact de l’accord avec l’Union européenne (AECG) et du Partenariat transpacifique (PTP), mais pas l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) qui n’a pas encore été ratifié par les États-Unis et le Canada.

Selon les Producteurs laitiers du Québec, les répercussions combinées des concessions accordées en vertu de l' AECGAccord économique et commercial global et du PTPPartenariat transpacifique représentent un manque à gagner de 6 % par an, pour des pertes de 450 millions par année. Il y a, au Canada, quelque 10 700 producteurs laitiers dont 48 % sont au Québec.

Dans son dernier budget, le gouvernement Trudeau avait prévu 3,9 milliards de dollars pour indemniser les producteurs de lait, d’œufs et de volailles touchés par les récents accords commerciaux. Une annonce bien reçue, à l'époque, par l'industrie. De cette somme, 1,5 milliard servira à assurer la valeur des quotas.

L’annonce d’aujourd’hui ne concerne toutefois que les producteurs de lait. Elle devait initialement être faite en juin, mais avait été reportée à cause de la complexité de sa mise en place.

Les détails de l’offre fédérale seront certainement scrutés à la loupe par ces derniers. Les producteurs laitiers avaient, en effet, grandement critiqué le programme d’aide de 250 millions de dollars mis en place à l’été 2018, dans la foulée de la ratification de l’ AECGAccord économique et commercial global .

Ils soutenaient que la durée du programme était trop courte, que les fonds étaient insuffisants et que le processus de sélection basé sur le premier arrivé premier servi était injuste.