Une première réunion entre Blaine Higgs et la SANB

La réunion est prévue pour vendredi, au lendemain de la fête nationale de l’Acadie.

De passage jeudi sur le plateau du Téléjournal Acadie à Moncton, M. Melanson précise d'abord qu'il ne s'agit pas d'une réunion de travail, mais plutôt d'un premier contact avec M. Higgs.

Il y a quelques dossiers qu'on va effleurer, même si c'est une rencontre de cordialité , assure-t-il. Le président de la SANB évoque la cause sur l’éducation en français en Colombie-Britannique, qu’entendra la Cour suprême du Canada le 26 septembre.

Dans cette affaire, des francophones réclament pour leurs enfants une instruction équivalente à celle offerte aux élèves anglophones. Selon la SANB, les restrictions économiques des provinces ne doivent pas coûter aux minorités linguistiques le droit de faire instruire leurs enfants dans leur propre langue.

On veut savoir pourquoi le Nouveau-Brunswick a demandé le statut d'intervenant [devant la Cour suprême], et on veut aussi s'assurer qu'il n'y ait aucun argument économique de la part du Nouveau-Brunswick qui irait en faveur du gouvernement de la Colombie-Britannique , dit-il.

La question des droits linguistiques, selon M. Melanson, ne dépend pas de la santé financière de l'État.

La loi des langues officielles, c'est une loi qui est là pour être respectée, qu'on soit riche ou pauvre , martèle-t-il. On s'est battu pendant des années pour cette loi-là.

Sinon , dit-il, toutes les provinces vont essayer de trouver une raison économique pour ne pas donner de droits aux francophones.

Dans ce dossier, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick avait déposé, le 30 juillet, une requête pour intervenir devant la Cour suprême.

Le premier ministre Blaine Higgs a participé au Tintamarre du Congrès mondial acadien, jeudi, à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Blaine Higgs

À la lumière de ce qu'il constate jusqu'à maintenant, Robert Melanson voit des raisons pour sentir qu'il peut établir de bonnes relations.

Le gouvernement de M. Higgs est un gouvernement qui est facilement approchable, au contraire de l'ancien gouvernement. C'est très facile d'avoir des discussions avec des ministres. Leur bureau est plus facilement ouvert que ça ne l'était avec le précédent gouvernement. Pour nous, c'est un point très positif, affirme-t-il.

À son avis, l'augmentation du budget du Commissariat aux langues officielles, qui était recommandée par l'Assemblée législative, est une marque de bonne volonté du gouvernement Higgs. Les autres gouvernements avaient reçu les mêmes recommandations et n'avaient jamais augmenté le [budget du] bureau du commissaire , dit Robert Melanson.

Moi, je veux regarder le positif d'abord , conclut le président de la SANB.

Avec les renseignements de Marie-Hélène Lange