Une nouvelle technologie conçue à Vancouver pour améliorer l'accès aux greffes de poumons

Une nouvelle technologie créée à l'Hôpital général de Vancouver (VGH) pourrait permettre d’augmenter le nombre de greffes pulmonaires, en plus d’en assurer l’efficacité.

Le système de perfusion pulmonaire Ex Vivo permet à des poumons de rester viables à l'extérieur du corps humain jusqu'à 12 heures après leur prélèvement.

De plus, des poumons qui, autrement, seraient rejetés pourront maintenant être rendus viables à l’aide d’une machine ressemblant à une bulle utilisant un liquide oxygéné sans sang et un ventilateur pour forcer l'air à entrer et à sortir des poumons.

Le programme de perfusion pulmonaire Ex Vivo offre de l'espoir à toutes les personnes sur la liste d'attente. Ed Ferre, le directeur provincial de BC Transplant

L'appareil permet d'améliorer la qualité de l'organe transplanté. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

L'année dernière, les médecins de VGHHôpital général de Vancouver ont effectué 50 greffes de doubles poumons. Avec Ex Vivo, ce nombre devrait passer à environ 60, selon le programme de transplantation pulmonaire de la Colombie-Britannique.

Cela représente un changement radical du nombre de donneurs possible et de la durée moyenne du temps d'attente pour une greffe.

L'espoir est également de réduire le nombre de décès de patients sur la liste d'attente pour une greffe.

Nous nous efforçons constamment de sauver plus de vies et de fournir de meilleurs soins grâce à l'innovation. Ed Ferre, le directeur provincial de BC Transplant

Le programme de transplantation pulmonaire de l’Hôpital est l’un des quatre programmes de ce type au Canada et offre un traitement qui sauve des vies pour les maladies pulmonaires au stade terminal.

Avec des informations de Jodi Muzylowski