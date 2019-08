Un cas de rougeole sur un vol Las Vegas-Montréal

La passagère a immédiatement consulté un établissement de santé à Montréal, où le diagnostic de rougeole a été confirmé.

Plusieurs établissements de santé, en collaboration avec la compagnie aérienne, ont par la suite contacté les passagers du vol qui avaient été en contact avec la dame.

On a fait une enquête pour déterminer l’ensemble des endroits qui pouvaient être à risque. On a regardé […] les lieux où cette personne-là pouvait avoir été , précise Dre Renée Paré, médecin-conseil à la direction de la santé publique de Montréal.

Toutes les personnes […] qui étaient exposées à cette personne pendant qu’elle était contagieuse ont été rejointes. Dre Renée Paré, de la direction de la santé publique de Montréal

Ce cas permet de comprendre la hausse du nombre de cas de rougeole au Québec cet été.

En moyenne, il y a jusqu’à 4 cas de rougeole par année, alors qu’en 2019, il y en a eu 24.

Dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui ont amené la maladie de l’étranger.

Il y a des gens qui, tant qu’ils sont au Québec, se pensent protégés. Mais des personnes non protégées qui voyagent et qui amènent la rougeole mettent à risque les personnes qui ne sont pas protégées ici non plus , explique Dre Paré.

La direction de la santé publique a indiqué que les personnes qui auraient pu être affectées ont été contactées. Aucune contamination n’a été constatée.

Avec les informations de Davide Gentile