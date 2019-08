Démolition de l’église Saint-Jude : une page d’histoire se tourne à Alma

L'église a été acquise en 2010 par le promoteur de la résidence.

Des messes ont continué d'y être célébrées pendant un certain temps, mais la fabrique n'avait plus les ressources humaines et financières pour continuer ce partenariat.

Le promoteur souhaite maintenant utiliser le site pour y construire 80 unités de logement pour personnes en perte d'autonomie.

Je venais ici tous les dimanches, depuis l'âge de 22 ans. Réal Briand, citoyen

S'il y a une problématique au niveau du couple, des problématiques au niveau de la santé, on peut offrir quelque chose sans déraciner, sans aller ailleurs en CHSLD ou à la limite du CHSLD , explique le directeur général Daniel Beaulieu.

Un résident du Saint-Jude regarde la démolition de l'église. Photo : Radio-Canada

Des résidents auraient aimé que le lieu de culte soit conservé.

C'est un autre bijou que la ville d'Alma perd. On n'est pas à l'abri d'une autre démolition comme ça , s’inquiète quant à lui Gaétan Tremblay, un citoyen du secteur.

Une nouvelle chapelle

La direction du Saint-Jude est consciente des réactions que le projet suscite. Une chapelle sera aménagée avec certains éléments préservés avant la démolition.

Nous, les résidents, ce sont des gens qui allaient à l'église ici. Ça fait partie du quartier, ça fait partie des racines. C'est un choc , raconte Daniel Beaulieu.

La démolition se poursuivra encore une dizaine de jours.

Les 80 unités de logements seront complétées en juillet l'an prochain.

Avec les informations de Claude Bouchard