Les Acadiens célèbrent leur fête nationale et le Congrès mondial

Cette fête a pris une couleur bien spéciale à Dieppe, à l’occasion du Congrès mondial acadien.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Tintamarre le 15 août 2019 à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, tenu en plein Congrès mondial acadien. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Le Congrès mondial acadien 2019, qui s’est ouvert le 10 août à l’Île-du-Prince-Édouard

, se transportait en cette fête de l’Acadie dans le sud-est du Nouveau-Brunswick pour la seconde partie des grandes célébrations, qui se poursuivent jusqu’au 24 août.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Tintamarre le 15 août 2019 à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, en plein Congrès mondial acadien. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

La tradition du Tintamarre prenait une ampleur particulière à Dieppe en ce Congrès mondial.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Tintamarre le 15 août 2019 à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, en plein Congrès mondial acadien. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

À Dieppe, le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole au Congrès mondial acadien lors d’une cérémonie protocolaire.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre Mélanie Joly dans le Tintamarre du Congrès mondial acadien, le 15 août 2019. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il s'est plus tard joint au Tintamarre à Dieppe, accompagné de la ministre de la Francophonie Mélanie Joly et de la ministre de la Santé Ginette Petitpas Taylor, aussi députée de Moncton-Riverview-Dieppe.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) À Dieppe le 15 août, le premier ministre Justin Trudeau a été abordé dans le Tintamarre par un citoyen dont « la femme est Acadienne », selon ce que dit son t-shirt. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Pour le 15 août, l’ambiance était à la fête à la Place 1604, à Dieppe.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Début des activités du Congrès mondial acadien 2019 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, le 15 août à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Dans la Péninsule acadienne, c’était le 40e Grand Tintamarre de Caraquet, toujours l’un des événements les plus courus.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La fête nationale de l'Acadie le 15 août 2019 à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Des milliers de personnes, maquillées et déguisées aux couleurs de l’Acadie.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La fête nationale de l'Acadie le 15 août 2019 à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

En quelques minutes, Caraquet se transforme en capitale du bruit.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La fête nationale de l'Acadie le 15 août 2019 à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Pour le 15 août, un grand rassemblement avait lieu au Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, à Pubnico.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le 15 août 2019 au Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, à Pubnico Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

On avait regroupé plusieurs activités à cet endroit, en faisant un événement très familial.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le 15 août 2019 au Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, à Pubnico. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Les gens ont pu déguster des mets acadiens traditionnels, comme le fricot et la râpure… et moins traditionnel, comme un grand gâteau aux couleurs de l’Acadie.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le 15 août 2019 au Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, à Pubnico Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Le Congrès mondial acadien de 2024 dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est encore bien loin, mais en ce 15 août on célébrait le Tintamarre de Clare, on se rassemblait à la Place du pêcheur à Chéticamp et assistait à une cérémonie annuelle et un spectacle musical à Halifax.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La fête nationale de l'Acadie soulignée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 15 août 2019. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Le 15 août à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick :

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Tintamarre à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Tintamarre à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Dans le Grand Moncton, les jeunes étaient de la partie.

Chargement de l’image Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Fête nationale de l'Acadie le 15 août 2019 à Moncton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Amélie Gosselin

Chargement de l’image Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Fête nationale de l'Acadie à Dieppe le 15 août 2019. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Même les surfeurs affichaient leurs couleurs.

Chargement de l’image Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Des surfeurs drapés des couleurs de l'Acadie sur la rivière Petitcodiac, à Moncton, le 15 août. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Tout comme ces artistes de rue à l'Île-du-Prince-Édouard :

Chargement de l’image Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Des artistes de rue sur Victoria Row à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, le 15 août 2019. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Avec des renseignements de Camille Bourdeau, François Vigneault et Olivier Lefebvre