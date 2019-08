Des coupures d’eau sans avertissement à proximité du chantier de l’hôpital de Chicoutimi

Le chantier en cours dans le secteur de la rue Jacques Cartier à Chicoutimi occasionne plusieurs coupures d’eau, et des résidents déplorent de ne pas en être avisés. La Ville de Saguenay se défend en avançant qu’il est de plus en plus difficile de rejoindre les citoyens sans téléphone fixe.

Les travaux à la chaussée s'accompagnent du remplacement des conduites d'aqueduc. Ils entraînent des interruptions d’alimentation en eau. Certaines coupures durent toute la journée.

Ça fait trois fois qu’on coupe l’eau à la maison. Les deux premières fois, c’était l’entrepreneur qui n’avait pas informé la Ville des travaux. La troisième fois, la Ville n’avait pas mon numéro de téléphone, malgré le fait que je leur avais déjà donné , raconte un citoyen du secteur, Claude Côté, agacé.

Appel à tous

À la Ville, on confirme que de plus en plus de gens n'ont plus de téléphone fixe et deviennent difficiles à joindre. Saguenay envisage d'ailleurs de lancer un appel à tous pour obtenir les coordonnées de ses citoyens.

Les résidents sont invités à prendre contact eux-mêmes avec la municipalité.

On invite les gens à le faire, nous appeler, comme ça on va pouvoir s’assurer de l’entrée dans la base de données et de pouvoir aviser les citoyens en cas de besoin. Jeannot Allard, responsable des communications à la Ville de Saguenay

Claude Côté, salue l'initiative, mais pense qu'on pourrait faire encore plus simplement, avec des mémos accrochés sur chacune des maisons touchées, par exemple.

Avec les informations de Denis Lapierre