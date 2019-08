Un artiste unique à un événement unique en Alberta

Le rappeur franco-albertain Duane Mitchell, ou mieux connu sous son nom d'artiste LeSeul, performera en français au festival de musique The Grey Area, le 16 août à Tofield en Alberta, un événement qui est majoritairement anglophone.

Inspiré d’un film de fiction américain, son nom d’artiste le représente plutôt bien parce qu'être francophone devant un public anglophone n'est pas toujours simple. À son premier concert en Alberta, il a dû convaincre le public de lui donner sa chance.

J’ai dit à la foule : "Au Québec, on a grandi avec de la musique anglophone sans vraiment comprendre les paroles, sauf que tu peux quand même ressentir la passion, le beat, la voix de l’artiste même si tu ne comprends pas les paroles." La foule a un peu compris et m’a donné ma chance.

L’organisateur du festival, Brennan Smyth, explique qu’au-delà de son talent, Duane est apprécié par l’équipe, et apporte une bonne diversité en tant qu’artiste francophone.

Une des nombreuses activitées qui ont lieu au festival: le yoga 420 Photo : Fb The Grey Area: Yoga 420

The Grey Area

Le festival de musique, qui a eu lieu en 2017, The Grey Area, est unique en son genre. Il nous présente une grande diversité de musique et d’activités qui sont toutes regroupées sous la thématique du cannabis. Cette année, le nombre de participants est limité à 300 pour pouvoir tester son nouvel emplacement à Tofield afin de se préparer pour 2020, où on s'attend à recevoir 5000 participants. Tous profits seront remis à des organismes locaux pour aider des personnes ayant un handicap.