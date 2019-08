Arthur L'aventurier visite les parcs nationaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Le parc national d'Opémican a reçu la visite jeudi d'Arthur L'aventurier et de son équipe de tournage. L'auteur-compositeur-interprète chouchou des enfants poursuit sa quête des parcs nationaux du Québec.

François Tremblay, alias Aurthur L'aventurier, visite les parcs nationaux depuis 2016 avec son concept télé Les trésors d'Arthur L'aventurier.

Ses excursions sont filmées et diffusées sur les ondes de Radio-Canada. 35 émissions sont d'ailleurs déjà en ondes.

À chaque visite, il est accompagné de trois enfants. Ce sont trois enfants du public. Ce ne sont pas des comédiens. Ils sont habillés avec leur chapeau d'aventurier et leur veste. Ils partent à la recherche du trésor avec moi, à l'aide d'un GPS , explique Arthur L'aventurier.

Bougez, sortez!

Le but des émissions : faire bouger les enfants et les amener à sortir dehors.

Dans les cellules familiales, on se rend compte que les enfants sont plus difficilement atteignables, parce que l'électronique prendre de la place. On veut vraiment illustrer un enfant qui joue dans la nature pour donner le goût aux autres d'y aller aussi , espère-t-il.

Les enfants, à travers deux défis, partent à la recherche d'un trésor.

Une belle publicité pour le parc

Pour le dernier-né des parcs nationaux, il s'agit d'une visibilité exceptionnelle, comme l'explique la responsable du service à la clientèle du parc d'Opémican, Carine Bergeron.

C'est vraiment une belle visibilité, parce que ça va permettre à plein d'enfants, plein de familles de pouvoir découvrir le parc. Un de nos grands objectifs c'est justement d'attirer les enfants et les familles, au parc, ici , se réjouit-elle.

Les épisodes d'Arthur L'aventurier dans les parcs nationaux de l'Abitibi-Témiscamingue seront télédiffusés en 2020.