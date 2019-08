L'affaire du juge Girouard pourrait se retrouver en Cour suprême

Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) demande au plus haut tribunal du pays de se pencher sur l'aspect constitutionnel de la révocation des juges.

C'est un nouveau rebondissement dans l'histoire du juge Girouard, qui siégeait à la Cour supérieure du Québec en Abitibi-Témiscamingue en 2014 lorsqu'il a été soupçonné d'avoir acheté de la cocaïne.

Le CCM recommande sa destitution depuis, mais le juge Girouard multiplie les démarches judiciaires pour faire renverser cette décision.

Le Conseil canadien de la magistrature veut maintenant en appeler de la plus récente décision de la Cour d'appel fédérale dans ce dossier.

Le Conseil demande à la Cour suprême de clarifier les modalités entourant la révocation d'un juge.