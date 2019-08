The Barr Brothers et Ashley MacIsaac à Shigawake

Le 11 e Festival de musique de Shigawake s'amorce jeudi dans la Baie-des-Chaleurs. Parmi les têtes d'affiche figurent les habitués de l'événement, The Barr Brothers, et le violoniste néo-écossais Ashley MacIsaac, qui se produira pour la première fois dans ce village anglophone.

L'événement musical s'est greffé il y a onze ans à la foire agricole de la municipalité qui souffle 110 bougies cette année.

À écouter : 110e Foire agricole à Shigawake

Une vingtaine d'artistes seront au rendez-vous pour ce festival qui va accueillir près de 5000 festivaliers jusqu'à dimanche.

C'est la première fois que le musicien d’envergure internationale, Ashley MacIsaac, rencontre le public gaspésien. La directrice de l'événement, Meghan Clinton, s'est dite très surprise quand l'artiste a accepté l'invitation. Je pense que c'est la chance. On a juste envoyé un courriel pour voir s'il était intéressé, et il était très attiré par le festival , explique-t-elle. Il amène son batteur. Ils sont un duo. Ce sera très vivant, on ne va pas être déçu , ajoute-t-elle.

Le caractère intime et intergénérationnel fait la particularité de cet événement selon Mme Clinton.

C'est un événement fait pour la communauté. Meghan Clinton, directrice du festival

Le festival marie des styles musicaux très variés et laisse place à des talents de la métropole. On a Blood and Glass et The Barr Brothers, qui sont connus ici. Mais on a aussi des nouveaux, je pense à Éveline's Quartet et à Zouz , dit Meghan Clinton.

Le groupe folk montréalais The Barr Brothers en est à sa dixième présence à Shigawake.

Le festival attire de plus en plus de gens chaque année, malgré les efforts de l’organisation à demeurer d’envergure locale.