Les manifestations politiques à Hong Kong divisent des familles au Canada

Aujourd'hui au Canada, où elle habite depuis trois ans, la jeune femme est rivée à son ordinateur, défilant les forums de Hong Kong pour obtenir les dernières mises à jour sur les troubles civils en cours dans la région.

Sora Chan dit que sa famille est divisée politiquement en ce qui concerne les troubles civils actuels à Hong Kong. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Ces derniers jours, la lutte des manifestants s'est accrue et la Chine a entamé une démonstration de force, laissant planer la menace d’une intervention musclée.

En regardant Hong Kong en ce moment, c'est plus comme si un animal était presque tué et luttait pour son dernier souffle. Sora Chan

Plusieurs membres de la famille de Sora Chan, y compris sa mère, soutiennent le gouvernement. Les débats politiques mènent donc souvent à des arguments, voire même à une rupture de communication.

Sora Chan raconte que son grand-père a fait circuler un formulaire déclarant son soutien au gouvernement de Hong Kong et avait ordonné à tous les membres de la famille de signer ce qu'elle et certains de ses cousins ​​ont refusé.

Je peux voir qu'ils [les manifestants] sont tout simplement courageux. Je suis fier d'eux, très honnêtement. Sora Chan

Les gens se sentent impuissants et stressés

Cette situation est commune à de nombreux Canadiens de Hong Kong, souligne un professeur de travail social à l'Université de la Colombie-Britannique, Miu Chung Yan.

Miu Chung Yan signale que les familles hongkongaises sont généralement divisées politiquement d'une génération à l'autre. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De nombreuses familles de Hong Kong sont maintenant déchirées. Les gens se sentent impuissants et stressés. Miu Chung Yan, professeur de travail social à l'Université de la Colombie-Britannique

En raison de la violence, dit-il, le conflit familial porte désormais sur la manière dont les gens manifestent, et non sur le pourquoi et les préoccupations en matière de sécurité.

Sora Chan convient que la violence a été trop loin des deux côtés, mais elle considère que les manifestants réagissent aux événements, ce ne sont pas eux qui les provoquent.

